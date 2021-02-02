Barıştıklar deniyordu Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz gerçeğini söyledi nokta koydu
Serenay Sarıkaya'nın Instagram hamlesi Cem Yılmaz'ın açıklaması derken güzel oyuncu iddialara son noktayı koydu.
Atina'da aşklarının ilk belgesi ortaya çıkan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın ayrılıklarının yankıları hala sürüyor. Tüm yaz boyunca beraber gülüp eğlenen, tatilin keyfini çıkaran ünlü ikili, İstanbul'a dönünce aşklarını noktaladı.
Fakat ikili arasındaki dedikodular son bulmadı. Uğruna Defne Samyeli'yi aldattığı söylenen Cem Yılmaz'ı sosyal medyada ayrılığın ardından beğenen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde olay oldu.
Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, Nejat Alp'in ''Sen miydin sevgilimi çalan'' şarkısını söyledi. Yılmaz, düeti ''Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok'' notuyla paylaştı. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi.
Yılmaz'a muhabirler, "Serenay Hanım ile barıştınız mı?" sorusuna, "Yoo barışmadık. Küsmedik ki barışalım" diye cevap verdi.