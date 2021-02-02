Barıştıklar deniyordu Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz gerçeğini söyledi nokta koydu

Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, Nejat Alp'in ''Sen miydin sevgilimi çalan'' şarkısını söyledi. Yılmaz, düeti ''Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok'' notuyla paylaştı. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi.



