Barış Yarkadaş'tan Kılıçdaroğlu’na yapılan ölüm tehdidi sonrası güvenlik çağrısı

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de katıldığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medyada yapılan ölüm tehdidini gündeme taşıdı. Söz konusu paylaşımda bir şahsın, silahının seri numarasını vererek Kılıçdaroğlu’nu nasıl öldüreceğini yazdığını belirten Yarkadaş, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya koruma tedbirlerinin artırılması çağrısında bulundu.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medyada yapılan açık ölüm tehdidini gündeme taşıdı. Yarkadaş, söz konusu paylaşımda bir şahsın, silahının seri numarasını da vererek Kılıçdaroğlu’nu nasıl öldüreceğini detaylı şekilde yazdığını ve bu kişinin avukat kimliğine sahip bir trol olduğunu söyledi.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun avukatlarından Celal Çelik’in konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu: “Kemal Bey’in can güvenliği sağlansın, koruma tedbirleri artırılsın.” Kılıçdaroğlu’na daha önce de benzer tehditlerin yöneltildiğini hatırlatan Yarkadaş, olayın ciddiyetine dikkat çekerek 6 kişilik koruma ekibinin uyarılması gerektiğini ifade etti.