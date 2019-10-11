Barış Pınarı şehidi gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı sürdürülürken Şanlıurfa Akçakale'ye teröristlerce atılan havan mermisinin isabet etmesiyle şehit olan gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Suriye'nin kuzeyinde 'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ile Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı.
Tel Abyad'dan dün Akçakale'ye atılan havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Manisa Salihlili gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş, şehit oldu.
Acı haber, Cihan Güneş'in Salihli'de yaşayan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli babası Süleyman Güneş, emekli hemşire annesi Zekiye Güneş ve kız kardeşi Cansu Güneş'e verildi.
Şehit Cihan Güneş'in, 2 yıl önce KPSS'yi kazanarak, Şanlıurfa Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne atandığı, 1 yıl önce ise geçici görevlendirmeyle Akçakale Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi.