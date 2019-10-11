Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 2 şehit 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK'ya Tel Rıfat'ta YPG terör örgütünce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Şehit askerlerin kimlikleri de belli oldu. Şehitlerden Abdulhamit Bilgen'in, hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.

Yaralanan askerlerden 2'si şehit düştü

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Şehit ateşi Bilecik'e düştü

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in memleketi Bilecik'e şehit ateşi düştü. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan ailenin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin’e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgi’nin İstanbul’da bekçi olarak çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.