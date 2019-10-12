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Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 oldu

Anadolu Ajansı

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getiririlen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı."

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