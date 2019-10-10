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Barış Pınarı Harekatı için Fetih suresi okundu

Anadolu Ajansı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dua edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için memleketin birçok camisinde Fetih suresi hep bir ağızdan okundu, dua edildi.

Bazı vatandaşlar da operasyonda görev yapan Mehmetçikler için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim okudu.

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