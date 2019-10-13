Barış Pınarı Harekatı dünyayı rahatsız etti! İşte Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler
TÜRK ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor. Dünya ülkeleri bu mücadeleden rahatsız ve Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyor.
Türkiye kendisi için tehdit oluşturan Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için dört gün önce harekete geçti. 35 yıldır terör örgütleriyle mücadele eden Türkiye bu kez bu coğrafyanın terör örgütlerinden tamamiyle temizlenmesinde kararlı görünüyor.
Barış Pınarı Harekatı hız kesmezken Mehmetçik Fırat'ın doğusuna geçti, kısa süre içerisinde yüzlerce YPG'lı 480 teröristi etkisiz hale getirdi. Fakat Türkiye'nin operasyonu, dünyanın birçok ülkesinde rahatsızlığa neden oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Bir çok ülkeden Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilme çağrısı geldi. Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asla eri adım atamayacağımızı yine dile getirdi.
Bu kapsamda Türkiye'nin amacını anlamayan ya da anlamak istemeyen ve Suriye topraklarından çekilmesini isteyen ülkelere Türkiye'den sert yanıt verilirken bazı ülkeler ise tamamen hayal kırıklığı oldu.
Operasyonları desteklemeyen ve silah satışlarını durduran ülkeler ve açıklamaları şöyle: