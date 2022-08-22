Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ettiği vurgulanarak, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ettiği vurgulanarak, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.