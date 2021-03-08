Barış Özbek ve Doğan Keser kavgası Survivor'ı karıştırdı çılgına döndü
Survivor'ın yeni bölümüne Barış ve Doğan kavgası damga vuracak. Acun Ilıcalı'yı kızdıracak kavga 'karaktersizsin' sözleriyle başladı.
Survivor Türkiye TV8 ekranlarında hız kesmeden devam ederken yarışmacılar arasındaki gerilim de tam gaz... Son olarak 9. haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve 2 oyunu da kaybeden gönüllüler takımı 3 eleme adayı çıkardı.
Survivor'ın 8 Mart'ta yayınlanacak olan yeni bölümünde ise her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımına ise ünlüler takımındaki kavga damga vurdu.
Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış çok sinirleniyor.
Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış'ın "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında ise Doğan herkesi şoke eden bir yanıt veriyor.