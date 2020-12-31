Barış Murat Yağcı'nın yeni projeleri bomba! Nisa Bölükbaşı'yla itirafları çok konuşuldu

Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, son zamanlarda yine Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Survivor sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Barış Murat, geçtiğimiz günlerde Nisa ile yaptığı itiraflarla bir hayli konuşuldu.