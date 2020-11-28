Barış Murat Yağcı'nın Survivor ikincisi olmasındaki skandal iddia şoke etti
Barış Murat Yağcı'nın Survivor'da finale kalması hakkında sosyal medya hizmeti veren Yunus Sedat Aydın skandallar iddialar ortaya attı.
Acun Ilıcalı'nın kanalında yayımlanan Survivor 2020 yarışmasının ikincisi Barış Murat Yağcı hakkında yarışma bittiğinden beri iddialar bitmiyor. Son iddia ise duyanları bir hayli şaşırttı. Sosyal medya hizmeti veren Yunus Sedat Aydın, Survivor finalisti Barış Murat Yağcı hakkında olay yaratacak açıklamada bulundu.
Aydın, ''Cebimden ödediğim toplu SMS’ler ve reklamlar ile desteklediğim bu şahıs, yarışma sonrası benimle irtibatını kopardı. Bu konu yargıya intikal edecek'' dedi.
Açıklamalar ise sosyal medyada şu şekilde yer aldı.
Bu iddia sonrası Barış Murat Yağcı'nın ne diyeceği merak konusu oldu.