Barış Murat Yağcı ve Survivor şampiyonu Cemal Can'ın Instagram diyaloğu olay!
Survivor 2020'de şampiyonluk için Cemal Can Canseven ile kapışan Barış Murat Yağcı, Instagram hesabı üzerinden sevenlerine çektiği bir video üzerinden teşekkür etti.
Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasındaki final nefesleri kesti ve 5 aydır süren yarışmanın galibi Cemal Can Canseven oldu. Survivor 2020'de çok az bir farkla ikinci olan Barış Murat Yağcı, Instagram hesabı üzerinden çektiği videoyla destekçilerine teşekkür etti.
Barış Murat Yağcı çektiği videoda sevenlerine şunları söyledi:
"Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu."
"Başta bu fırsatı bana veren Sevgili Acun Abime sonsuz teşekkür ediyorum. Siz görmeseniz bile kamera arkasında gecesini gündüzüne katan, emek veren ve biran bile yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Acun Medya ekibinden Allah razı olsun, iyi ki sizleri tanıdım."
"Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum.''