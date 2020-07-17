Barış Murat Yağcı ve Survivor şampiyonu Cemal Can'ın Instagram diyaloğu olay!

"Başta bu fırsatı bana veren Sevgili Acun Abime sonsuz teşekkür ediyorum. Siz görmeseniz bile kamera arkasında gecesini gündüzüne katan, emek veren ve biran bile yüzlerinden tebessüm eksik olmayan Acun Medya ekibinden Allah razı olsun, iyi ki sizleri tanıdım."