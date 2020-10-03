Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı geceye el ele katıldılar! Aşk ilanı
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı artık aşklarını saklamıyor. Bir organizasyona katılan katılan ikili geceye el ele geldi.
Survivor yarışması boyunca isimleri başka kişilerle anılan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmanın ardından aşk yaşadıkları dedikoduları hızla yayıldı. İkili, sıklıkla kameralara yakalandı fakat aşklarını hiç itiraf etmedi derken dün akşam resmen bir ilanı aşk gerçekleşti.
İran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pooyan Mokhtari, ''Covid-19'' adlı bir şarkı hazırladı. Yapımcılığını Ömer Özkurt’un üstlendiği şarkının klibi, 1 milyon lira bütçeyle İstanbul’da çekildi. Mokhtari, yönetmen koltuğunda İranlı usta isim L-Shan’ın oturduğu klip için önceki akşamı Kanyon Cinemaximum’da bir kutlama organize etti.
Türk vatandaşı olan Pooyan Mokhtari’nin aynı zamanda yeni yaşını kutladığı geceye, yakınlarının yanı sıra arkadaşı Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı da katıldı. Yağcı, Survivor yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile mekana el ele geldi.
Barış Murat Yağcı ile çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Pooyan Mokhtari, ''Barış benim eski arkadaşım, kardeşim gibidir. Bu akşam buraya kız arkadaşıyla geldi. Aile gibiyiz'' dedi.