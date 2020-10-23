Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı aşkı patladı! İlk kez her şeyi açıkladı
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile ilgili çıkan aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu. Yağcı, Nisa Bölükçü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı, Survivor’a ve aşk hayatına dair yaptığı samimi itiraflarla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
114
Survivor yarışmasına katılmanın en büyük hayali olduğunu belirten Barış Murat Yağcı, Dominik Cumhuriyeti’nde geçen 4 ayın sonunda iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya sektörüne adım atan fenomen yarışmacı ilk olarak kendine ait bir Youtube kanalı kurdu.
214
Kanalından sevenleri için içerik üreten yakışıklı yarışmacı bir yandan da ekranlara geri dönmek için görüşmeler yaptığını ifade etti.
314
İş hayatındaki gelişmelerin yanında özel yaşamındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelen Barış Murat Yağcı samimi açıklamalar yaptı.
414