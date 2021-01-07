Barış Murat Yağcı İstiklal'de Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi etti cevabı ise üzdü
Nisa Bölükbaşı'na Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. Çevredekiler ise 'Evet de!' tezahüratları yaptı.
Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın bitiminden beri aşk yaşıyor. İlişkilerini ise ilk olarak saklamayı tercih ettiler fakat geçtiğimiz haftalarda her şey açığa kavuştu. İlk olarak öpüşme videoları sızan çift bir YouTube videosu çekerek her şeyi itiraf etti.
İkilinin bu itiraflarının yankıları sürerken Barış Murat Yağcı'dan gelen yeni hamle görenleri şoke etti. Artık ilişkilerini saklamayan çift, magazin gündemine yine bomba gibi düştü.
Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddesi'nin ortasında Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi etti.
Çevredekiler, Nisa'ya 'Evet de! tezahüratları yaptı.