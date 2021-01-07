Barış Murat Yağcı İstiklal'de Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi etti cevabı ise üzdü

Survivor 2020 yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın bitiminden beri aşk yaşıyor. İlişkilerini ise ilk olarak saklamayı tercih ettiler fakat geçtiğimiz haftalarda her şey açığa kavuştu. İlk olarak öpüşme videoları sızan çift bir YouTube videosu çekerek her şeyi itiraf etti.