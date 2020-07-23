Barış Murat Yağcı aylar sonra değişti Twitter'da yer yerinden oynadı işte yeni imajı

Survivor 2020'de Cemal Can Canseven ile finale kalan Barış Murat Yağcı sezonu ikinci olarak tamamladı. Türkiye'ye döner dönmez soluğu tatilde aldı. Survivor boyunca saç ve sakallarını kesemeyen Barış, finalin ardından ilk defa berber koltuğuna oturdu.