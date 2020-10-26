Barış Murat Yağcı aşk yok demişti yalan çıktı Nisa Bölükbaşı ile ev tuttu!
Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, aşk yaşadığına dair çıkan dedikoduları yalanlamıştı. Çift hakkında yepyeni bomba bir iddia ortaya atıldı.
Survivor Türkiye yarışmacılarından olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Genç çift, birlikte yaşamak için Beşiktaş'ta ev kiraladı.
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Bomba iddiaya göre Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, evi kendi zevklerine göre döşediği öğrenildi. Evin kirasının ise 7 bin lira civarında olduğu belirtildi.
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Survivor 2020 yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı bir süredir beraber oldukları söyleniyordu.
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Daha önce Alaçatı da görüntülenen çiftten Nisa Bölükbaşı, Murat Barış Yağcı'nın babası ile tanışmıştı.
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