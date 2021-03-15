Barış Manço Cem Karaca kardeş mi? İlkim Karaca her şeyi anlattı mirası açıkladı
2004 yılında 58 yaşındaki hayatını kaybeden Cem Karaca'nın beşinci ve son eşi İlkim Karaca miras ve kardeşlik konularıyla ilgili açıklama yaptı.
Cem Karaca'nın 2001 yılında evlendiği son eşi İlkim Karaca, usta sanatçının önceki eşlerinden Feride Balkan ve oğlu Emrah ile yaşadığı miras krizi hakkında Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuştu.
Saldırıya uğradığını belirten Karaca "Ben Cem'i kaybettikten sonra saldırıya uğradım. 'Neden bize haber vermedin, medyaya biz açıklama yapacağız' dediler." ifadelerini kullandı.
Miras kavgasıyla ilgili Karaca "17 sene oldu yalan iddialar içimi acıtıyor. Hiçbir zaman miras kavgası içinde olmadım eşimin mezarını açtırmadım" dedi.
Usta sanatçının mirasından bahseden Karaca "Cem kazandığını yiyen, kimin ihtiyacı olsa veren biriydi. Anne babadan kalan iki daire ve şarkı hakları var. " diye konuştu.