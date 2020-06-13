Barış Falay'dan sevenlerine müjde! Bomba projeyle geri dönüyor

Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle Ege’ye gittiklerini belirten Barış Falay, yeni iş anlaşması yaptığını da ilk kez açıkladı. “Ben de özledim dönüyorum televizyonlara” diye konuşan oyuncu, yeni rolünün de çok farklı olacağını anlattı.