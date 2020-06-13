Barış Falay'dan sevenlerine müjde! Bomba projeyle geri dönüyor
Bir dönemin fenomen dizisi olan Ezel'de Kerpeten Ali karakterine hayat veren Barış Falay uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.
Başarılı oyuncu Barış Falay'dan sevenlerine müjdeli haber geldi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Paramparça dizisinden bu yana hiçbir projede yer almayan Falay, Netflix'in yeni yapımında yer alacak.
Netflix’te yayımlanan Call My Agent dizisinin Türkiye uyarlaması “Menajerimi Arayın” dizisinin başrolü Barış Falay oldu. Falay’ın Canan Ergüder ile başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler de yer alacak.
Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle Ege’ye gittiklerini belirten Barış Falay, yeni iş anlaşması yaptığını da ilk kez açıkladı. “Ben de özledim dönüyorum televizyonlara” diye konuşan oyuncu, yeni rolünün de çok farklı olacağını anlattı.
Genelde projelerinde farklı karakterlere hayat vermeye çaba harcayan Barış Falay, “O tarz bir adam oynamadım. Benim için de değişik bir şey olacak. İyi olacak diye umuyorum” şeklinde konuştu.