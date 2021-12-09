Barış Atay'dan İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur' ödülü veren Altın Kelebek'e tepki
5 Aralık Dünya Kadın hakları gününde İbrahim Tatlıses'e 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün verilmesine oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'dan çok konuşulacak bir tepki geldi.
5 Aralık gecesi düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Twitter başta olmak üzere sosyal medya kanallarında pek çok kullanıcı Tatlıses'e ödül vermilmesini yerden yere vuruken, ünlüler camiasından Sedef Avcı, Gaye Su Akyol ve İzzet Çapa gibi pek çok isim de Tatlıses'in geçmişteki kadına şiddet olaylarını hatırlatarak ödül verilmesine tepki gösterdi. Son olarak bir tepki de oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'dan geldi.
47'incisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri yaşanan olaylar konuşulmaya devam ediyor. Gecede ödül alan birçok ünlü kadın, konuşmalarında kadına şiddet, taciz ve cinayete dikkat çekti. Bu konuşmaların ardından da yıllar önce adı birçok kadına şiddet haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi.
Tatlıses'in ödül alması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peş peşe paylaşımlar yaparak Tatlıses'in adının karıştığı kadına şiddet haberlerini gündeme getiren sosyal medya kullanıcıları ödülün Tatlıses'e verilmesine tepki gösterdi.
Tatlıses'e 'onursuz' imasında bulundu
Son olarak Tatlıses'in bu ödülü hak etmediğini savunan ve eleştirenlerden biri de Barış Atay oldu. Atay çok sert bir paylaşım yaparak Tatlıses'e 'onursuz' imasında bulundu.