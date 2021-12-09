Barış Atay'dan İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur' ödülü veren Altın Kelebek'e tepki

5 Aralık gecesi düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde İbrahim Tatlıses'e Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Twitter başta olmak üzere sosyal medya kanallarında pek çok kullanıcı Tatlıses'e ödül vermilmesini yerden yere vuruken, ünlüler camiasından Sedef Avcı, Gaye Su Akyol ve İzzet Çapa gibi pek çok isim de Tatlıses'in geçmişteki kadına şiddet olaylarını hatırlatarak ödül verilmesine tepki gösterdi. Son olarak bir tepki de oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'dan geldi.