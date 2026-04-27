Barış Arduş kariyerinin zirvesinde! Eski mesleğini duyanlar şaştı kaldı
Başarılı oyuncu Barış Arduç, hem rol aldığı projeler hem de özel hayatıyla magazin gündeminin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Ekrandaki karizması ve güçlü oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arduç’un, ünlü olmadan önce yaptığı meslek ise duyanları şaşırttı.
9 Ekim 1987’de İsviçre’nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelen Barış Arduç, ailesiyle birlikte daha sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.
Baba tarafından Ordulu, anne tarafından Artvinli olan ünlü oyuncu, eğitim hayatını Türkiye’de tamamladı.
Oyunculuk yolculuğu ise tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışmasının ardından başladı.
Barış Arduç, katıldığı bir programda oyunculuktan önce Şile’de 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptığını açıklamıştı.
