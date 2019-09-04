Barış Arduç'un sevgilisi Gupse Özay yeni filmi 'Eltilerin Savaşı' öncesi bakın neler anlattı

Çok gülme krizine girdik. Sette çok gülen biri değilim çok dikkat ederim işler aksamasın diye ama özellikle Merve de benim gibi dalağı düşük çıktı. Çok zordu onunla çalışmak, çok sevdik birbirimizi. Bu kadar severek birbirinden nefret eden eltileri nasıl oynadık ben de meral ediyorum.