Barış Arduç'tan ebeveynlik itirafı: Kızı Jan Asya'yı bakın nasıl büyütüyor...
Başarılı oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay ve kızları Jan Asya ile kurduğu aile düzenine dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Bakın kızı Jan Asya'yı nasıl büyütüyor...
Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Barış Arduç ile Gupse Özay, mutlu evlilikleriyle sık sık konuşuluyor. Özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih eden ikiliden Barış Arduç, bu kez aile yaşantısına dair içten sözleriyle dikkat çekti.
Önceki gün Ulus’ta objektiflere yansıyan Barış Arduç, bayram coşkusunu bu yıl kızları Jan Asya ile birlikte yaşadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, bayramların aile içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak bu kültürü çocuklarına da aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.
Kızlarının artık bayramların anlamını kavramaya başladığını söyleyen Barış Arduç, Jan Asya’nın üç buçuk yaşına geldiğini belirtti.
Ünlü oyuncu, çocuklarını büyütürken aile değerlerini ve geleneksel alışkanlıkları önemsediklerini dile getirdi.