Barış Arduç ve Gupse Özay'dan büyük itiraf! "Romantik değiliz"

PANDEMİ NETLEŞTİRDİ

Pandemi sürecinde evde daha fazla vakit geçirmelerinin kararlarını netleştirdiğini anlatan ünlü oyuncu, “Beraber vakit geçirmekten keyif aldığımızı gördük. Bu, bizim için en somut kanıttı. Çocuk fikri de bu dönemde netleşti ve evlilik kararı kendiliğinden geldi” dedi.