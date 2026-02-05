Barış Arduç ve Gupse Özay'dan büyük itiraf! "Romantik değiliz"
Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Gupse Özay ve Barış Arduç aynı zamanda projeleri ile gündemde. Genç çiftin bebeklerinin de dünyaya gelmesi ile birlikte mutlulukları katlandı. İşte özel yaşamı hakkında yaptıkları çok özel açıklamalar...
Oyuncu Barış Arduç, yıllardır gözlerden uzak ve sağlam adımlarla ilerleyen evliliğinin perde arkasını ilk kez bu kadar net anlattı. Arduç, 2020 yılında hayatını birleştirdiği Gupse Özay’la neden evlenme kararı aldıklarını samimi sözlerle paylaştı.
DELİHA FİLMİNİN SETİNDE TANIŞTILAR
Barış Arduç ve Gupse Özay’ın hikâyesi 2014’te, birlikte rol aldıkları Deliha filminin setinde başladı. Yedi yıl süren bir birlikteliğin ardından çift, pandemi döneminde evlenme kararı aldı. 2022 yılında ise kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ailelerini büyüttüler.
ÖZEL HAYATINA DAİR KONUŞTU
Katıldığı programda özel hayatına dair konuşan Arduç, evlilik kararlarının aceleyle alınmadığını özellikle vurguladı. “Biz garantici insanlarız” diyen oyuncu, meseleye romantik değil, gerçekçi baktıklarını söyledi. Hayatı paylaşmanın, çocuk sahibi olmanın ciddi bir sorumluluk olduğunu belirten Arduç, “Bunu bir kez ve doğru kişiyle yapmak istedik” sözleriyle bakış açılarını özetledi.
PANDEMİ NETLEŞTİRDİ
Pandemi sürecinde evde daha fazla vakit geçirmelerinin kararlarını netleştirdiğini anlatan ünlü oyuncu, “Beraber vakit geçirmekten keyif aldığımızı gördük. Bu, bizim için en somut kanıttı. Çocuk fikri de bu dönemde netleşti ve evlilik kararı kendiliğinden geldi” dedi.