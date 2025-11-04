Barış Alper'den flaş açıklama: Hepiniz göreceksiniz

''HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ''

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Ben asla pes edecek adam değilim. 15 yaşındayken amatör kümede oynuyordum, nereden geldiğimi asla unutmadım. Galatasaray bana çok şey kattı, bundan sonra iki katı çalışacağım. Bu da geçecek bir süreç. Hepiniz göreceksiniz." şeklinde konuştuğu öğrenildi.