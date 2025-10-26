Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray kararı! İpleri kopardı...

TARAFTARDAN TEPKİ TOPLADI

Sezona çok iyi başlayan ancak Suudi Arabistan'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşmemişti. Milli oyuncu, formda grafiğini kaybetmiş, taraftarlar tarafından da eleştirilmeye başlamıştı. Yıldız isim Barış Alper, son olarak takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta oyundan alındığı anlarda taraftarlardan büyük tepki aldı. Bu tepki sonrası, 25 yaşındaki oyuncu takımıyla ipleri tamamen kopardı.