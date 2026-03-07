BIST 12.793
Barış Alper Yılmaz için geliyorlar! Galatasaray'ın yıldızına dev derbide takip

Galatasaray'da son dönemde adından sıkça söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesine damga vurdu. Juventus, bu eşleşmenin ardından 25 yaşındaki futbolcuyu izleme listesine dahil etti. Barış Alper Yılmaz ile önemli 3 kulüp ilgileniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da son dönemde adından en çok söz ettiren futbolcu Barış Alper Yılmaz oldu.

Milli futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus eşleşmesine damga vurdu. Juventus, bu eşleşmenin ardından 25 yaşındaki futbolcuyu izleme listesine dahil etti.

Peşine düştüler

Barış Alper Yılmaz ile Chelsea, Inter ve Napoli de ilgileniyor.

Dev derbide takip

Galatasaray, ligin 25. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olan Barış Alper'in, dev derbide söz konusu ekipler tarafından tribünden takip edilmesi bekleniyor.

