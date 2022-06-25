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Barış Akarsu Merhaba filminin afişi yayınlandı! İsmail Ege Şaşmaz'ın benzerliğini görenler şok oldu

Barış Akarsu Merhaba filminin afişi yayınlandı! İsmail Ege Şaşmaz'ın benzerliğini görenler şok oldu

İsmail Ege Şaşmaz'ın başrolünde yer aldığı 2007 yılında kaybettiğimiz genç sanatçımız Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı 'Barış Akarsu Merhaba' filminin ilk afişi yayınlandı. İsmail Ege Şaşmaz'ın, Barış Akarsu'ya benzerliği görenleri şaşırttı.

Barış Akarsu Merhaba filminin afişi yayınlandı! İsmail Ege Şaşmaz'ın benzerliğini görenler şok oldu

Türk Rock müzik sanatçısı ve oyuncu Barış Akarsu 28. yaş gününde Bodrum'da kız arkadaşı ile geçirdiği trafik kazasında vefat etmişti.

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Barış Akarsu Merhaba filminin afişi yayınlandı! İsmail Ege Şaşmaz'ın benzerliğini görenler şok oldu

Ölümünün ardından hayranlarını yasa boğan genç sanatçının hayatı beyaz perdeye uyarlanmak üzere hazırlanıyor. Merakla beklenen filmin adı 'Barış Akarsu Merhaba' olarak açıklandı. 

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Barış Akarsu Merhaba filminin afişi yayınlandı! İsmail Ege Şaşmaz'ın benzerliğini görenler şok oldu

Filmin afişi ise geçtiğimiz gün ilk defa paylaşıldı. Afişte sadece İsmail Ege Şaşmaz yer aldı. 

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Barış Akarsu Merhaba filminin afişi yayınlandı! İsmail Ege Şaşmaz'ın benzerliğini görenler şok oldu

Barış Akarsu'nun kız arkadaşı rolüne hayat verecek olan Aslı Bekiroğlu'nun alaycı konuşmaları sonrası kadrodan çıkarılması ile kadroya Almila Ada dahil oldu.

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