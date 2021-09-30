Barcelona'ya transfer olan Emre Demir: Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, yaptığı açıklamada, "Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. Barcelona'nın olması bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

Abone ol

Yukatel Kayserispor'dan İspanya'nın Barcelona takımına transfer olan Emre Demir geleceği ve transferi hakkında özel açıklamalarda bulundu. Hedefinde her zaman Avrupa'da oynamak olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Hedefimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Şimdi daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Ülkemi orada en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Küçüklükten beri hedefim Avrupa'da oynamaktı. Ailemle birlikte hep bu hayali kurduk. Barcelona'nın olması bizi ayrıca mutlu etti. Barcelona'da oynamak da benim küçüklükten beri hayalimdi. Ne olursa olsun her zaman çalışmak lazım. Bazen izinli günde bile çalışmak lazım. Çünkü her zaman hazır olmak gerekiyor. Futbolda şansın ne zaman geleceği belli olmuyor. Şans geldiğinde de her zaman hazır olmak lazım. O şansı da değerlendirmek lazım. Daha önceki senelerde Barcelona'ya gittiğimde yaştan dolayı dönmüştüm. Tekrar gitmek her zaman hayalimdi. Hayalimi de gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"Barcelona'ya transferimi imza atarken öğrendim"

Sözleşme imzalama sürecini anlatan Emre Demir, "Her zaman transfer haberleri çıkıyordu. Kulübüm bana da söylemiyordu. Barcelona'ya gideceğimi sözleşmeye imza atacağımda öğrendim. Menajerim bana o gün söyledi. O an onu görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

İspanyolca öğrenmeye başlayıp başlamadığı ile ilgili olarak sorulan soru üzerine Demir, "Bu hafta başlayacağız. Oraya gidince dil sıkıntısı çekmek istemiyorum. Burada elimden geleni yapıp oraya hazır bir şekilde gitmek istiyorum" yanıtını verdi.

"Hedefim A Milli Takım"

Hedefinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Rennes takımına transfer olan Doğan Alemdar'la konuşuyoruz. Avrupa'nın çok farklı bir yer olduğunu söylüyor. Doğan da inşallah orada başarılı olur. Doğan ve altyapıdaki arkadaşlarımızla birlikte A Milli Takım'da oynarız inşallah" diye konuştu.