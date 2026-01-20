Barcelona'ya büyük şok! Herkes ona 'Yeni Iniesta' diyordu, 100 milyonluk yetenek elden kaçtı

Yönetime kararını iletti

Dro Fernandez'in PSG'ye gitmek için 6 milyon euroluk fesih maddesini devreye sokacağı ve bu kararını kulüp yönetimine ilettiği belirtildi. Süreçte Chelsea ve Manchester City'nin de devreye girdiği, PSG'nin ise Luis Enrique faktörüyle transferde öne geçtiği ifade edildi.