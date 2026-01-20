Barcelona'ya büyük şok! Herkes ona 'Yeni Iniesta' diyordu, 100 milyonluk yetenek elden kaçtı
Barcelona'da 'Yeni Iniesta' olarak anılan 18 yaşındaki Dro Fernandez ayrılık kararı aldı. Genç yetenek, sudan ucuz bir bedelle yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Takımda şok etkisi yaratan karar ülke basınında da geniş yer buldu. Barcelona yönetimine eleştiriler gelirken teknik direktör Hansi Flick'in konuyla ilgili çıkışı da dikkat çekti.
Barcelona'nın bu sezon A takıma dahil edip hem La Liga'da hem Şampiyonlar Ligi'nde süre verdiği Dro Fernandez'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.
Kulüp içinde "Lamine Yamal'ın orta saha versiyonu" ve "Yeni Iniesta" benzetmeleriyle anılan 18 yaşındaki futbolcunun, yeterli süre bulamayacağını düşünerek bu kararı verdiği öne sürüldü.
Yönetime kararını iletti
Dro Fernandez'in PSG'ye gitmek için 6 milyon euroluk fesih maddesini devreye sokacağı ve bu kararını kulüp yönetimine ilettiği belirtildi. Süreçte Chelsea ve Manchester City'nin de devreye girdiği, PSG'nin ise Luis Enrique faktörüyle transferde öne geçtiği ifade edildi.
İspanyol basını yönetimi hedef aldı
Ayrılık kararının basına yansımasıyla birlikte Barcelona yönetimine eleştiriler yükseldi. Yönetim, 100 milyon Euro'dan fazla edecek bir oyuncunun elden kaçması sebebiyle eleştirildi. Genç oyuncunun ileride çok daha yüksek bir piyasa değerine ulaşabileceği görüşü üzerinden, "böylesine büyük potansiyel neredeyse bedavaya gidiyor" yorumları öne çıktı.