Barcelona Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımına konuk oluyor. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak ve zorlu mücadele Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, Frenkie, Nicolas, Pedri, Traore, Torres, Depay

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis

Bu sezon Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı-kırmızılılar Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor. Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna Kupa 2'de devam etti. Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen Aslan, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan Cimbom, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi. Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan İspanyol devi doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan Barça, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek temsilcimizin rakibi oldu.