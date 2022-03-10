BIST 2.042
DOLAR 14,85
EURO 16,37
ALTIN 953,49
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Barcelona Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Barcelona Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona'yla deplasmanda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Aslan, Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürerek İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın Barcelona takımına konuk oluyor. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak ve zorlu mücadele Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. 

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Garcia, Alba, Frenkie, Nicolas, Pedri, Traore, Torres, Depay

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis

Bu sezon Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı-kırmızılılar Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor. Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna Kupa 2'de devam etti. Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen Aslan, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan Cimbom, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi. Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan İspanyol devi doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan Barça, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek temsilcimizin rakibi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un %55’ini satın aldı
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un %55’ini satın aldı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i 2 milyona yakın kişi terk etti
Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i 2 milyona yakın kişi terk etti
Joe Biden: ABD'de yüksek enflasyonun sebebi Putin'dir
Joe Biden: ABD'de yüksek enflasyonun sebebi Putin'dir
Türkiye'nin Rusya- Ukrayna politikasına Muharrem İnce'den destek
Türkiye'nin Rusya- Ukrayna politikasına Muharrem İnce'den destek
Türkiye 10 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 10 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Diyarbakır annelerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP kumpas kurdu
Diyarbakır annelerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: CHP kumpas kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü
ABD neden korkuyor? Ukrayna'ya destek konusunda Rusya'nın istediği oldu
ABD neden korkuyor? Ukrayna'ya destek konusunda Rusya'nın istediği oldu
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da ağır vasıtalar için kısıtlamalar kaldırıldı
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da ağır vasıtalar için kısıtlamalar kaldırıldı