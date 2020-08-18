Barcelona efsane falan dinlemedi kara gün biletini ona da kesti
Zor günler geçiren Barcelona, efsane sol beki Eric Abidal'ın, sportif direktörlüğü görevine karşılık olarak son verildiğini açıkladı.Abone ol
Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı alınan 8-2’lik yenilginin ardından, Teknik Direktör Quique Setien’in sözleşmesini fesheden Barcelona’da bir ayrılık daha yaşandı.
Katalan devi, Sportif Direktör görevindeki Fransız efsane Eric Abidal ile anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
❗ [LATEST NEWS]— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020
Agreement for the ending of Éric Abidal's contract
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