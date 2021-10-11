Barbaros'ta çöküş başladı TRT 1 tedbiri aldı kadro değişiyor
TRT 1 ekranlarının büyük bütçeli dizisi Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı'nın 4. bölümü yayınlandı. İlk haftasında perşembe akşamına damga vuran ve. rekor kıran dizinini giderek reyting listesinde gerilemesi TRT'1 harakete geçirdi.
Birbirinden iddialı dizileri ard arda yayına sokan TRT 1'de işler karıştı. Perşembe akşamları yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı dizisi ilk haftasında gösterdiği büyük başarının ardından giderek gerileme başladı. Perşembe akşamları zirvenin sahibi olan dizi 3. sıraya geriledi, TRT 1 düğmeye bastı.
Yeni sezon dizilerinin başlaması ile kanallarda rekabet iyice kızıştı. FOX, Star, Show TV, Kanal D ard arda yeni dizileri ekrana koyarken özellikle perşembe akşamları işler iyice karıştı. Birbirinden iddialı dizilerin yarıştığı perşembe gününde ipi göğüsleyen kanal Kanal D'deki Camdaki Kız dizisi oldu.
Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu başlamadan önce ilk bölümü yayınlanan Barbaroslar dizisi, günün en çok konuşulan yapımı olmuş ve sosyal medyada damga vurmuştu. Reyting listesinde de kanalın yüzünü güldüren dizi TRT'nin yeni göz bebeği olmuştu.
Fakat daha sonra perşembe akşamlarını adına yazdıran iki dizi Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon bölümlerinin başlaması ile dengeler değişti. İki kanalın da seyircini eline alan TRT perşembe günleri fire vermeye ve düşüşe geçmeye başladı.