Barbaroslar Masterchef Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
25 Kasım 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Osmanlı Devleti’nin desteklerini arkalarına alan Barbaros kardeşler bu hafta yine nefes kesen bir bölümle izleyiciyle buluşuyor. Zalimlere açtıkları bu savaşta Baba Oruç ve Hızır Reis’i hangi tehlikeler beklediği Barbaroslar reytingde hüsrana uğradı.
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Dünkü bölümde program zirve yarışında galip olamadı.
Hakan’ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha’nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişir. Bu sırada konakta yaşanan büyük olay, Hakan’ı, Züleyha’nın gözünde kahraman yaptığı Bir Zamanlar Çukurova reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan, günlerdir işlenen 'tatlı dille kadınları ikna edip paralarını dolandıran' ve Akkuşlu Cüneyt olarak bilinen Cüneyt Demiral'ın rahat tavırları Müge Anlı'yı çıldırttı. Reytingde program umduğunu bulamadı.