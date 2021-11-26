Barbaroslar Masterchef Bir Zamanlar Çukurova Esra Erol Müge Anlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Hakan’ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha’nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişir. Bu sırada konakta yaşanan büyük olay, Hakan’ı, Züleyha’nın gözünde kahraman yaptığı Bir Zamanlar Çukurova reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.