Barbaros Şansal'ın skandal Ramazan paylaşımına tepkiler çık gibi büyüdü
Yurt dışında yaşamını sürdüren modacı Barbaros Şansal, geçtiğimiz günlerde paylaştığı alkol sofrası nedeniyle gündeme oturdu.
61 yaşındaki Türk moda tasarımcısı Barbaros Şansal, daha önce Türk milletine ettiği hakaretler nedeniyle linç edilmişti. Hakaret söylemleri nedeniyle 6 ay da ceza alan ünlü modacı Barbaros Şansal, Belçika'da alkol şişesinin fotoğrafını paylaşarak Ramazan ayıyla ilgili paylaşım yaptı.
Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini "Belçika Brüksel için: Okundu" notuyla paylaşarak, Ramazan ayıyla dalga geçti. Şansal, gelen tepkilerin ardından paylaşımın Ramazan ayı ile bir alakası olmadığını savundu.
İftar sofrasında rakı olmaz: Paylaşımın ardından gelen tepkilere kısmen cevap veren Barbaros Şansal, "Brüksel'de ezan okunmaz", "İftar sofrasında rakı olmaz" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.
Barbaros Şansal geçtiğimiz aylarda yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım yüzünden Atatürk Havalimanında linç edilmişti.