Barbaros Şansal'ın skandal Ramazan paylaşımına tepkiler çık gibi büyüdü

61 yaşındaki Türk moda tasarımcısı Barbaros Şansal, daha önce Türk milletine ettiği hakaretler nedeniyle linç edilmişti. Hakaret söylemleri nedeniyle 6 ay da ceza alan ünlü modacı Barbaros Şansal, Belçika'da alkol şişesinin fotoğrafını paylaşarak Ramazan ayıyla ilgili paylaşım yaptı.