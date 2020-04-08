Barajlara Koronavirüs etkisi! İSKİ Genel Müdürü açıkladı

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, ''İstanbul'daki barajlarda yeteri kadar su var mı?'' sorusuyla ilgili olarak ''Bu son hafta çok şükür 60 milyon metreküp yağış geldi. Bu yağışla birlikte alacağımız önlemlerle bu yazı sıkıntısız geçireceğimizi umuyorum.” dedi.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Yağmur yağmasa bile İstanbul'un 7 ay daha kullanacak suyu var' açıklamasından sonra İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, corona virüsü salgını sonrası artan su tüketimiyle ilgili konuştu.
''Bu yazı sıkıntısız geçireceğimizi umuyorum''
Habertürk TV canlı yayınında Hülya Hökenek’in konuğu olan Raif Mermutlu, “Yüzde 5’lik artışın etkisi nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bizi doğrudan etkileyen şey yağışlar. Bu yağışların da Asya ve Avrupa yakalarındaki rezervlerimize eşit miktar gelmesini bekliyoruz. Bu yılın son haftasına kadar Avrupa yakasında Terkos, Istranca, Büyükçekmece gibi barajlara çok az yağış geldi. Ama bu son hafta çok şükür 60 milyon metreküp yağış geldi. Bu yağışla birlikte alacağımız önlemlerle bu yazı sıkıntısız geçireceğimizi umuyorum.”
Pakdemirli ne demişti?
4 büyükşehrin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14 oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı yaratmayacağını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: “İstanbul’a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün itibariyle 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına geliyor. Darlık Barajı’nda yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığı ve savak açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı’nda ise doluluk yüzde 99 seviyesindedir. Bulunduğumuz mevsim itibariyle halen bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor. Ankara’da ise 346 milyon metreküp su bulunuyor. Bu, hiç yağış olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek miktardır. İzmir’de 164 milyon metreküp, Bursa’da ise 29 milyon metreküp su bulunuyor.”