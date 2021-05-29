Baraj'ın başrolü Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi bakın kim çıktı sır gibi saklıyordu
Final yapan Baraj dizisinde başrol oynayan Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisinin Deniz Can Çelik olduğu ortaya çıktı.
Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan İlker Kaleli ile kısa süreli bir ilişki yaşayan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı.
Instagram'da hikaye özelliği üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapan oyuncu, "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt verdi.
Yılmaz, önceki günlerde Deniz Can Çelik ile aşkını esprili bir paylaşım yaparak duyurmuştu.
Sevgilisi ile tabaktaki böreğin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz, "Çiğ börek mi yahut sen mi karar veremiyorum" şeklinde not düşmüştü.