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Barajda korkutan görüntü! "İlk defa görüyorum"

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Barajda korkutan görüntü! "İlk defa görüyorum"

Karaman'da kuraklığın etkisiyle su seviyesi büyük oranda düşen Ayrancı Barajı'nda, balıkların bir kısmı oksijensiz kalınca telef oldu.

Barajda korkutan görüntü! "İlk defa görüyorum"

Ayrancı ilçesinde bulunan baraj, tarımsal sulama ve bölgede etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

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Barajda korkutan görüntü! "İlk defa görüyorum"

Büyük bölümü kuruyan barajda oksijensiz kalan balıkların bir kısmı su birikintilerinde mahsur kalırken, bir kısmı da telef olarak kıyıya vurdu.

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Barajda korkutan görüntü! "İlk defa görüyorum"

Bölgede uzun yıllardır amatör balıkçılık yapan Bayram Çetin, balıkların durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

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Barajda korkutan görüntü! "İlk defa görüyorum"

"İlk defa böyle bir kuraklık görüyorum"

Bu seviyede bir kuraklığın daha önce hiç yaşanmadığını belirten Çetin, "Yağışların olmaması nedeniyle barajın suyu çekildi ve balıklar telef olmaya başladı. Bir olta balıkçısı olarak bu duruma çok üzülüyorum. İlk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Su azalırdı ama bu kadar kuraklık olmazdı." dedi.

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