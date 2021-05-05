Baraj Masumlar Apartmanı Survivor Hekimoğlu hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
4 Mayıs 2021'in reyting sonuçları Hekimoğlu, Survivor, Baraj ve Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
Zahra’nın Tarık’ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım’ın gerçekleri görmesini sağlamıştır fakat Tarık ve Bahar’ın planı Zahra’nın kısa sürede suçlamasını geri almasına ve Nehir’le Nazım’ın elinde delil kalmamasına sebep olduğu Baraj dün akşamki bölümüyle reyting yarışından koptu.
Emre, Zeynep ve Memoli'nin yokluğundan sonra Ateş'in tek başına kalması dikkat çekti. Sonunda bir ekip kırmaya karar veren Ateş'in özgeçmişleri değerlendirmesi ise keyifli anlara neden olduğu Hekimoğlu'nun son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Survivor'un dün akşamki bölümünde ünlüler takımı iletişim ödülünün sahibi olurken; ada konseyinde oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen ismin Melis olduğunu duyurduğu bölüm reytinglerde dibe çakıldı.
Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci’yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıktığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümü dün akşam yayınlanan bölümüyle umduğu sonucu yakalamadı.
İşte salı günü reytingleri...