Baraj Masumlar Apartmanı Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı'na fark arttı! Zirve bakın kimin

Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı. Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi. Sevilen yarışma reytinglerde istediği başarıyı gösteremeyip çakıldı.