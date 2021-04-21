Baraj Hekimoğlu Survivor ve Masumlar Apartmanı hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin

Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelendi. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yaptığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümü reytinglerde umduğu sonucu yakalayamadı.