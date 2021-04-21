Baraj Hekimoğlu Survivor ve Masumlar Apartmanı hüsrana uğradı! Zirve bakın kimin
20 Nisan 2021'in reyting sonuçları Hekimoğlu, Survivor, Baraj ve Masumlar Apartmanı'nı hüsrana uğrattı.
Esra’nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelendi. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yaptığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümü reytinglerde umduğu sonucu yakalayamadı.
Elenen ismin şoke ettiği Survivor'un son bölümünde Acun Ilıcalı'nın, İsmail ile ilgili yaptığı açıklama geceye damga vurdu. Sosyal medyada büyük ses getiren yarışma reytinglerde hüsrana uğradı.
Nehir, Nazım’la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde buldu. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir’i bulmak için birlik olmak zorunda kaldığı Baraj'ın son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
İstifa eden Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ama gizli bir el onun görüşmelerini sabote ettiği Hekimoğlu dün akşamki bölümüyle reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
İşte salı günü reytingleri...