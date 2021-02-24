Baraj Hekimoğlu EDHO ve Survivor'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu

Dün akşamki bölümde genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir. Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu’ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizi Total reytinglerde hüsrana uğradı.