Baraj Hekimoğlu EDHO ve Survivor'a fark attı! Zirve bakın kimin oldu
23 Ekim 2021'in reyting sonuçları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve Survivor'u memnun etmedi. Dizilere ve yarışmaya fark atıp zirveye yerleşen program şaşırttı.
6 sezondur ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz hafta zirve yarışını galip bitirmişti. Efsane dizi bu haftaki reyting sonuçlarında istediği sonuca erişemedi.
Dün akşamki bölümde genç bir kadın hastanın tecavüze uğramış olduğunu fark edince, her şey değişir. Bu vakayı bu tip konularda daha deneyimli bir doktora devretmeye çalışsa da genç kadın Hekimoğlu’ndan başka kimsenin kendisiyle ilgilenmesine razı olmaz. Seyirciyi ekrana kilitleyen dizi Total reytinglerde hüsrana uğradı.
Kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Gizem Karaca'nın yer aldığı Baraj, zirve yarışında başarılı yükselişini sürdürüyor. Sevilen dizi zirve yarışında bende varım diyor.
Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da heyecan doruklara ulaştı. Yapılan oylamada en az oyu alan Yiğit yarışmaya veda ederken reytinglerde sevilen program reytinglerde çakıldı. Geçtiğimiz günlerde zirve yarışında olan Survivor düşüşe geçti.
İşte salı günü reytingleri...