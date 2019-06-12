Bar Refaeli, Dosso Dossi Antalya'da podyumunda

Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 5 binin üzerinde tekstil alıcısını moda tutkunlarıyla buluşturan etkinlikte, 32 ülke 200 şehirden gelen butik ve mağaza sahipleri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede ise baş manken olarak İsrailli ünlü model Bar Rafaeli podyumda yer aldı. Rafaeli'ye Özge Ulusoy ile Deniz Akkaya gibi Türk mankenler eşlik etti.