Banyo yapmak için küvete giren kadınların sonu korkunç şekilde bitti! Bir anda...
Küvette yaşanan feci ölümlere Rusya'da bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda küvette ölen kadınlar için ülkede birçok uyarıda bulunuldu.
Dünya banyo küvetinde feci şekilde can veren 25 yaşındaki genç kadını konuşuyor. Rusya'nın Novosibirsk kentinde Anastasia Scherbinina isimli kadın küvette selfie çekmeyi düşünüyordu.
Genç kadın banyodayken telefonunu bir yandan da şarj ediyordu. Telefonunu küvete düşüren genç kadın bir anda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Rusya'da bu tarz trajediler sık sık yaşanıyor. Banyoda telefon kullanan gençlerin art arda elektrik çarpması sonucu ölümleri sonrasında Rus yetkililer ve polis yetkilileri peş peşe uyarılarda bulunmuştu.
Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde yaşayan Olesya Semenova da, küvetteyken akıllı telefonunu kullanmak istedi. Ancak bir anlık hatası, genç kadının sonunu hazırladı.