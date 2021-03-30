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Banyo yapmak için küvete giren kadınların sonu korkunç şekilde bitti! Bir anda...

Banyo yapmak için küvete giren kadınların sonu korkunç şekilde bitti! Bir anda...

Küvette yaşanan feci ölümlere Rusya'da bir yenisi daha eklendi. Son zamanlarda küvette ölen kadınlar için ülkede birçok uyarıda bulunuldu.

Banyo yapmak için küvete giren kadınların sonu korkunç şekilde bitti! Bir anda...

Dünya banyo küvetinde feci şekilde can veren 25 yaşındaki genç kadını konuşuyor. Rusya'nın Novosibirsk kentinde Anastasia Scherbinina isimli kadın küvette selfie çekmeyi düşünüyordu.

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Banyo yapmak için küvete giren kadınların sonu korkunç şekilde bitti! Bir anda...

Genç kadın banyodayken telefonunu bir yandan da şarj ediyordu. Telefonunu küvete düşüren genç kadın bir anda elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Banyo yapmak için küvete giren kadınların sonu korkunç şekilde bitti! Bir anda...

Rusya'da bu tarz trajediler sık sık yaşanıyor. Banyoda telefon kullanan gençlerin art arda elektrik çarpması sonucu ölümleri sonrasında Rus yetkililer ve polis yetkilileri peş peşe uyarılarda bulunmuştu.

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Banyo yapmak için küvete giren kadınların sonu korkunç şekilde bitti! Bir anda...

Rusya'nın Arkhangelsk şehrinde yaşayan Olesya Semenova da, küvetteyken akıllı telefonunu kullanmak istedi. Ancak bir anlık hatası, genç kadının sonunu hazırladı.

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