Banu Zorlu'nun Ozan Doğulu sözleri olay oldu! Stüdyo bir anda buz kesti

Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, Ozan Doğulu'nun sevgilisi Kübra Hera Aslan ile Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Zorlu'nun Aslan'ın Ozan Doğulu ile sevgili olduğunu duyduğu an kırdığı pot ise stüdyonun bir anda buz kesmesine neden oldu.