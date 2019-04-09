Banu Zorlu'nun Ozan Doğulu sözleri olay oldu! Stüdyo bir anda buz kesti
Kanal D'deki 2. Sayfa programına konuk olan Banu Zorlu, Ozan Doğulu ile ilgili pot kırınca Kübra Hera Aslan'la arasında soğuk rüzgarlar esti.
Şarkıcı ve oyuncu Banu Zorlu, Ozan Doğulu'nun sevgilisi Kübra Hera Aslan ile Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Zorlu'nun Aslan'ın Ozan Doğulu ile sevgili olduğunu duyduğu an kırdığı pot ise stüdyonun bir anda buz kesmesine neden oldu.
Şarkıcı Ozan Doğulu, 11 yıllık eşi Ece Yosmaoğlu ile tek celsede boşandıktan sonra birlikte çalıştığı Kübra Hera Aslan ile aşk yaşamaya başladı. Doğulu'nun boşandığını bilmeyen Banu Zorlu, sunucunun "Hera, Ozan Doğulu ile birlikte" demesinin üzerine şok oldu ve "Ozan evli değil mi?" diyerek pot kırdı. Zorlu'nun yorumuna bozulan Kübra Hera Aslan, bir süre sessiz kaldı. Zorlu'nun kırdığı pot bununla da kalmadı.
Banu Zorlu, programın ilerleyen dakikalarında yine Kübra Hera Aslan'a dönerek "Sen kimle berabersin?" dedi. Aslan, Zorlu'nun yüzüne bakıp cevap vermedi.
İkili arasındaki gerginlik ilerleyen dakikalarda da devam etti. Kübra Hera Aslan, Banu Zorlu’nun seslendirdiği opera için ‘Bana duygu hiç geçmedi, hissedemedim’ dedi. Bunun üzerine Banu Zorlu sinirlendi ve ‘Şaka falan mı yapıyorsun. Ben müzik hocasıyım’ dedi.