Banu Parlak ve şarkıcı Emrah'ın 'Belalım Benim' kavgası! Emrah klibi kaldırtınca sitem etti

Parlak, bu paylaşımının altına şu sitem dolu sözleri eklemeden de duramadı: ''Paylaşan destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Daha güzel şarkılarla devam edeceğiz yılmak yok! Aynı şarkının bir dünya coverı varken bizim ki batmış göze herkesin canı sağ olsun vardır bir bildiği"