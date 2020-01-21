Banu Alkan'dan Diva Bülent Ersoy'a olay ıstakoz ve havyar göndermesi!

Birlikte bir dönem aynı programda beraber bulunan Bülent Ersoy ve Banu Alkan, Dünya Güzellerim adlı programda bulunmuşlardı. Alkan, "Vieatnam’da ıstakozu benden öğrendi. Her gün ısmarlıyordum ona. Istakozcu oldu. 'Bu ne böyle, sen ye bunu Banu' derdi bana.