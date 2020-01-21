Banu Alkan'dan Diva Bülent Ersoy'a olay ıstakoz ve havyar göndermesi!
Banu Alkan, Kadıköy'de bir güzellik merkezinde görüntülendi. Alkan, vermiş olduğu demeçte ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'u kızdıracak açıklamada bulundu.
Yılbaşı programında kulisine özel olarak ıstakoz ve havyar isteyen Diva Bülent Ersoy'u kızdıracak açıklama Banu Alkan'dan geldi. Kadıköy'de bir güzellik merkezinde görüntülen Afrodit Banu Alkan, ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'a ıstakoz ve havyar üzerinden fena göndermede bulundu.
Birlikte bir dönem aynı programda beraber bulunan Bülent Ersoy ve Banu Alkan, Dünya Güzellerim adlı programda bulunmuşlardı. Alkan, "Vieatnam’da ıstakozu benden öğrendi. Her gün ısmarlıyordum ona. Istakozcu oldu. 'Bu ne böyle, sen ye bunu Banu' derdi bana.
Baktım son günlerde Bülent sürekli ıstakoz diyor. Kulisine havyar ve ıstakoz istiyormuş. O Rusya’dan havyar istiyorsa, ben de hem Rusya’dan hem de İran’dan havyar isterim" dedi.
Banu Alkan Kimdir?
Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan’ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.