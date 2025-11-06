Banu Alkan, kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi! ''Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim''

Eğlenceli ve neşeli halleriyle bilinen ve 'Afrodit' lakabıyla anılan Banu Alkan'dan bu sefer acı haberle yıkıldı. Kardeşi Osman Alkan'ın ani ölümüyle sarsılan Yeşilçam yıldızı, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Alkan'ın o halleri yürekleri burktu. Bakın neler söyledi...