Banu Alkan, kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi! ''Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim''

Banu Alkan, geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 65 yaşındaki kardeşi Osman Alkan'ı Balıkesir Edremit'te son gözyaşları içinde toprağa verdi. Cenazede yürek burkan anlar yaşanırken, Alkan "Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim" sözleriyle acısını tarif etmeye çalıştı. Kardeşini iki gün önce gördüğünü belirten sanatçı, "Hiç yakışmadı bu ölüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Osman Alkan (65), Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan için Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygusal anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.