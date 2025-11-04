Banu Alkan acı haberle yıkıldı! Kardeşi Osman Alkan dengesini kaybetti, düşüp öldü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Banu Alkan, her yaptığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Eğlenceli ve neşeli halleriyle bilinen ve 'Afrodit' lakabıyla anılan Banu Alkan'dan bu sefer acı haber geldi. Kardeşi Osman Alkan'ın ani ölümüyle adeta yıkılan ünlü sanatçı yasa boğuldu. İşte olayın detayları...