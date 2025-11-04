Banu Alkan acı haberle yıkıldı! Kardeşi Osman Alkan dengesini kaybetti, düşüp öldü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yeşilçam'ın en favori isimlerinden biri olan Banu Alkan, kardeşi Osman Alkan'ın ani vefatıyla adeta yıkıldı. 65 yaşındaki Osman Alkan, Edremit'te yürürken dengesini kaybedip kaldırıma düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından kurtarılamayan Alkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki Osman Alkan, Altınkum Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.