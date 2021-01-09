Bankaların mevduat faiz oranları değişti! İşte banka banka yeni faiz oranları...

Bankada parası olan veya parasını mevduat hesabına yatırıp kar elde etmeyi düşünenleri, sürekli değişen faiz oranları tedirgin ediyor.. 2018 Ağustos ayı sonrasında hızla tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB’nin faiz indirimleriyle beraber düşüş trendine girdi. Salgın tedbirleri kapsamında başlatılan genişleyici politikalar yeni normale dönüşle beraber kademeli olarak sıkılaştırmanın ardından faizlerde de yukarı yönlü bir hareket oldu.